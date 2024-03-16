رعب بالهرم| صاحب شركة أدوية يطلق النار على حارس عقار.. ماذا كشفت الكاميرات؟

لم يجد صاحب شركة أدوية طريقًا لإنهاء خلافاته مع حارس عقار وموظف في شركة أدوية، سوى إطلاق النيران عليهما، مساء الجمعة، أمام أحد العقارات في منطقة الطالبية بالجيزة.

واقعة الطلبية



خلاف صاحب شركة الأدوية وحارس العقار؟



رعب عاشه الأهالي، عقب سماعهم دويّ إطلاق الرصاص، الذي على إثره تم استدعاء شرطة النجدة للاستغاثة: "سامعين صوت ضرب نار"، وبانتقال قوة من مباحث الطالبية على رأسها المقدم سامح بدوي، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، تبين إصابة حارس عقار وموظف بشركة أدوية، بطلق ناري في اليد والساق، وتم نقلهما إلى مستشفى الهرم العام، لتلقي العلاج اللازم.



القبض علي صاحب شركة أدوية



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب شركة أدوية متهم بإطلاق أعيرة نارية على عامل وحارس عقار بسبب خلافات مالية بمنطقة الطالبية.



وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



تفريغ كاميرات واقعة الطلبية



أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث.

وكشف المصابون في التحقيقات قيام صاحب شركة أدوية بالتسبب في إصابتهما بإطلاق أعيرة نارية عليهما بسبب خلافات مالية.

واقعة الطلبية



تحريات النيابة بقضية شركة الأدوية



التحريات دلت على وجود خلاف بين المجني عليهما ومالك شركة الأدوية، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى هويته، إذ أظهرت اللقطات المصورة لحظة إطلاقه النار تجاه المصابين قبل أن يلوذ بالفرار، وبالقبض عليه قال: إن الأخيرين نصبا عليه في مبلغ مالي فقرر الانتقام منهما على طريقته.



النيابة العامة، التي أخطرت بتفاصيل الحادث، أمرت بحبس المتهم بارتكاب الواقعة 4 أيام احتياطيًا بتهمة الشروع في القتل وحيازة سلاح ناري دون تصريح، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع إفادتهما فضلًا عن طلب تحريات تكميلية لأجهزة الأمن حول الواقعة.