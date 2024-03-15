إنفجار في البحر الأحمر بالقرب من اليمن

ظهرت تقارير عن انفجار وقع على بعد حوالي 65 ميلاً بحريًا غرب مدينة الحديدة اليمنية، مما أثار مخاوف بشأن تصاعد التوترات في المنطقة. الحادث، الذي أبلغت عنه عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، يتعلق بسفينة تجارية حيث أبلغ الربان عن انفجار قبالة عارضة السفينة اليمنى.

ووفقا لسكاي نيوز، لم يلحق أي ضرر بالسفينة، وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم. وعلى الرغم من الحادث، يقال إن السفينة تواصل رحلتها إلى ميناء التوقف التالي.

يضيف هذا الحدث إلى أشهر من التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى هجمات الحوثيين التي عطلت طرق الشحن العالمية. وقد أجبرت هذه الهجمات شركات الشحن على إعادة توجيه السفن للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول الجنوب الأفريقي. علاوة على ذلك، هناك مخاوف متزايدة من أن الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس قد يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الأوسع.