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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يستعد مانشستر يونايتد لبيع راشفورد..مدرب الفريق يحسم الجدل

راشفورد
راشفورد

يترقب عشاق الدوري الانجليزي صفقات الانتقال خلال موسم الصيف المقبل لمختلف الفرق، بينما أكد إريك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أنه لا توجد أي نية لبيع ماركوس راشفورد.

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وبعد أن سجل راشفورد 30 هدفاً، في الموسم الماضي، وجرى تمديد عقده لخمس سنوات، سجل اللاعب الصاعد من أكاديمية النادي سبعة أهداف فقط، هذا الموسم.

وارتبط اسم راشفورد، هذا الأسبوع، بالانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي الذي قد يمنح مانشستر يونايتد أموالاً ضخمة، في ظل اعتبارات «الدوري الإنجليزي الممتاز»، فيما يتعلق بالربحية والاستدامة المالية.

وقد يمثل هذا ربحاً صافياً في هذه الناحية، خصوصاً أنه لاعب إنجليزي، لكن المدير الفني تن هاغ قال إن الفائدة المالية لا تقارَن بأهمية اللاعب للنادي في المستقبل.

وقال تن هاغ: «لم نجدد تعاقده لمدة خمسة أعوام، في الموسم الماضي، ولدينا نية لبيعه». وأضاف: «ينبغي أن يكون جزءاً من هذا المشروع، لذلك فهذا ليس موضوعاً نتحدث فيه».

وكان تن هاغ يتحدث قبل مواجهة ليفربول في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد، وهي مباراة ربما تحدد مستقبل المدير الفني بالبقاء مع الفريق في المشروع الجديد الذي تقوده شركة «إنيوس».

وعانى مانشستر يونايتد، الذي ضربته الإصابات، موسماً صعباً، ويحتاج للتغلب على فريق ليفربول، بقيادة يورجن كلوب، في أولد ترافورد للحفاظ على آماله في التتويج بلقب هذا الموسم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، ويواجه صعوبة كبيرة للوجود في أحد المراكز المؤهلة للعب في «دوري الأبطال»، لكن تن هاغ يأمل بأن تكون مباراة الأحد بمثابة حافز لتغيير حظوظ الفريق، هذا الموسم.

وقال تن هاغ: «في الحقيقة، لم نتمكن من قلب الأمور حتى الآن. حظينا بفرص، ولكننا أضعنا كل الفرص (لقلب الأمور)».

وأضاف: «يوم الأحد، لدينا فرصة جيدة لاكتساب الزخم. أعتقد أن الفريق واللاعبين أظهروا مؤخراً، منذ يناير أننا نقدم سلسلة من المباريات الجيدة، وحققنا كثيراً من الانتصارات، لذلك يجب أن يؤمنوا بأن بمقدورهم فعل ذلك».

راشفورد الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد

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