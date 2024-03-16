إصابة 10 أشخاص فى تصادم ميكروباص وملاكي بالصحراوي الشرقي بملوي المنيا

أصيب 10 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص والآخر ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب مدخل مدينة ملوي.

وعلي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من المباحث إلى موقع الحادث تبين إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.