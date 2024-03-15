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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا تحصد 3 مراكز في الملتقى القمي للمبادرات الطلابية

جامعة المنيا تفوز
جامعة المنيا تفوز بثلاث مراكز

شاركت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة بوفد طلابي في منافسات الملتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية "دمج الطلاب من ذوي القدرات الفائقة والطلاب الأسوياء" تحت شعار مبدعون باختلاف 3 الذي نظمه معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحلوان.

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حققت الجامعة المركز الثالث عن مبادرة "علشانك " التي تهدف إلى تقديم جميع الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة داخل الحرم الجامعي من خلال منصة رقمية موحده، سواء تدريبات متنوعة، أو محتوى دراسي او كتب تناسب جميع احتياجاتهم أو خدمات إدارية، والمركز الرابع عن مبادرة "الجهاز التكنولوجي الدليلي لخدمة ذوي القدرات الخاصة، والمركز الخامس عن مبادرة "Fenostevia" لإنتاج الفينواستيفيا.  

أعرب د. "عصام فرحات" عن سعادته لما حققه وفد الجامعة خلال مشاركتهم بالفعاليات، التي استهدفت إبراز مواهب الطلاب ودمج ذوي الهمم ومشاركتهم جنباً إلى جنب مع الطلاب الأسوياء بالجامعات المصرية ، مؤكدًا على أن دعم الطلاب من ذوى الهمم ودمجهم في المجتمع هي أهم الأهداف والتوجهات التي وضعتها الدولة المصرية والقيادات السياسية، وتقوم الجامعة بدورها وتسليط الضوء على تلك المواهب التي تزخر بهم ، ودفعهم لمزيد من المشاركات الإيجابية في الفعاليات المختلفة، وتشجيعهم على حصد المزيد من الإنجازات والمراكز المتقدمة.

ضم الوفد الطلابي  الطالب ماجد موسى "طرف سفلي"ويحيى زكريا "إعاقة حركية"و مصطفى صالح "طرفين سفليين"وأحمد ناجي "بدون إعاقة" كشرطاً لمشاركته بجانب زملائه وذلك بإشراف من وليد عبد القوي مدير رعاية الطلاب و د. يسري خلاف مدير مركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة ورافق الوفد د. سويسي رمضان .

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