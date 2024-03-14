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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: المرور على 695 منشأة غذائية وتحرير 201 محضر للمنشآت المخالفة

حملات رقابية
حملات رقابية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطرى لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن حفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين.

 

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من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر فبراير الماضي، حيث نفذت إدارة مراقبة الأغذية عدد من الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 695 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 201 محضرا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

وأضاف أنه تم ضبط 21 منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما أوضح أنه تم سحب 250 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 660 كيلو أغذية مختلفة و 312 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 14 ألف و913 كيلو أغذية و2020 لتر مواد سائلة مختلفة للاشتباه في الصلاحية بالإضافة إلي استخراج 1055 شهادة صحية.

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