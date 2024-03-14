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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا.. ضبط 124 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ١٢٤ مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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محافظة المنيا: تكثيف الحملات الميدانية لضبط المخالفات التموينية بالمخابز والأسواق

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط ٩٨ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز جاءت بواقع ٥ مخالفات بمركز ديرمواس، و١٠ بمركز أبوقرقاص، و٢٨ بمركز سمالوط، و٦ بمركز العدوة، و٢١ بمركز المنيا، و٨ بمركز ملوي، و٢٠ بمركز بني مزار، و٢٦ مخالفة في مجال متابعة الأسواق، جاءت بواقع مخالفتين بمركز سمالوط، و٤ بمركز العدوة، و١١ ببندر ملوي. و٩ بمركز بني مزار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة السلع والمواد الغذائية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عبدالباسط وزارة التموين

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