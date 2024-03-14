تموين المنيا.. ضبط 124 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ١٢٤ مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط ٩٨ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز جاءت بواقع ٥ مخالفات بمركز ديرمواس، و١٠ بمركز أبوقرقاص، و٢٨ بمركز سمالوط، و٦ بمركز العدوة، و٢١ بمركز المنيا، و٨ بمركز ملوي، و٢٠ بمركز بني مزار، و٢٦ مخالفة في مجال متابعة الأسواق، جاءت بواقع مخالفتين بمركز سمالوط، و٤ بمركز العدوة، و١١ ببندر ملوي. و٩ بمركز بني مزار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.