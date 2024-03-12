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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تخصيص 71 فدانًا لإقامة مجمع تعليمي متكامل بالأقصر| السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الجمهورية ومنها قرار رقم 63 لسنة 2024 بتغير الغرض من استخدام مساحة 97’5 فدان من الأراضى المخصصة لصالح محافظة المنيا لأغراض الاستصلاح والاستزراع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2017 المشار إليه وفقا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى إقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف.

وقرار رقم 64 لسنة 2024 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 71,7 فدان ناحية مركز أرمنت بمحافظة الأقصر لصالح محافظة الأقصر لإقامة مجمع تعليمي متكامل.

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الرئيس السيسي ونظيره الجزائري يتبادلان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

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الرئيس السيسي وأمير الكويت يتبادلان التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

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الرئيس السيسي والعاهل الأردني يتبادلان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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السيسي يوجه بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء بشركات ومصانع قطاع الأعمال العام

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قافلة صندوق تحيا مصر تنطلق لدعم الفلسطينيين في غزة مع حلول شهر رمضان

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السيسي يجري اتصالا هاتفيًا برئيس وزراء العراق لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك

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السيسي يهنئ الرئيس العراقى بحلول رمضان

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الرئيس السيسي ونظيره الجزائري يتبادلان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

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السيسي وبشار الأسد يتبادلان التهنئة بحلول شهر رمضان

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الرئيس السيسي يطلع على تطورات العمل بعدد من ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

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الرئيس السيسي وأمير الكويت يتبادلان التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

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شهر الخير والتقدم.. الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان التهاني بمناسبة رمضان

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الرئيس السيسي والعاهل الأردني يتبادلان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

txt

السيسي يوجه بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء بشركات ومصانع قطاع الأعمال العام

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قافلة صندوق تحيا مصر تنطلق لدعم الفلسطينيين في غزة مع حلول شهر رمضان

txt

السيسي يجري اتصالا هاتفيًا برئيس وزراء العراق لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك

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السيسي يهنئ الرئيس العراقى بحلول رمضان

وقرار رقم 66 لسنة 2024 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 114,12 فدان ناحية عجرود بمحافظة السويس لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها في غقامة مستودعات تخزين للنفط الخام.
وقرار رقم 67 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ,56. فدانناحية مركز البياضة بمحافظة الاقصر لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها في غقامة محطة مياه للشرب.

وقرار رقم 68 لسنة 2024 بشان  تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2.78 فدان ناحية مركز ومدينة إسنا محافظة الأقصر لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها في غقامة مجمع خدمات

وقرار رقم 69 لسنة 2024 بشان تعديل مساحة مدينة قنا الجديدة المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية لسنة 2000 لتصبح بمساحة 19039,4 فدان  

وقرار رقم 70 لسنة 2024 بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 12,17 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة قناة السويس لأستخدامها في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا

الرئيس عبد الفتاح السيسي القرارات الجمهورية

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