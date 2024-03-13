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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الخطة الاستثمارية.. إعادة رصف وتأهيل عدد من الشوارع الرئيسية بديرمواس جنوب المنيا

رصف شوارع ديرمواس
رصف شوارع ديرمواس

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود رؤساء الوحدات المحلية في تنفيذ خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز والقرى، بهدف رفع كفاءة واعادة تأهيل الطرق وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

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فقد تابع محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس، أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة وقرى المركز بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

كما تابع أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت لعدد من شوارع بمنطقة المخبز الآلي بإجمالي طول حوالي 1.5 كم ومتابعة أعمال رش طبقة البيتومين بعدد آخر من شوارع المدينة تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت وذلك لتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث، كما تابع سير العمل بكورنيش المدينة والتي قاربت على الانتهاء .

وتفقد رئيس المركز أعمال مشروع موقف سيارات الأجرة الجديد بمدينة ديرمواس ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، حيث يتم حالياً صب خرسانة الأرضية والتي بلغت نسبة تنفيذها حوالي 75% ويخدم الموقف قرى غرب ديرمواس ويساعد في تخفيف الضغط عن شوارع وسط المدينة وطريق مصر أسوان الزراعي وشدد رئيس المركز على ضرورة تكثيف الجهود والإلتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة.

 

الخطة الاستثمارية القطاعات الخدمية المخالفات التموينية تحسين جودة الحياة تيسير الحركة المرورية مديرية الطرق وسط المدينة

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