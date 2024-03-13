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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1326 حالة خلال قافلة طبية بقرية إدمو بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1326 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية إدمو بمركز المنيا على مدار يومي 11 و 12 مارس الجارى، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

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استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 331 حالة جراحة، 251 حالة باطنه، 286 حالة أطفال ، 63 حالة أسنان، 45 حالة نساء، 73 حالة تنظيم الأسرة، 152 حالة جلدية، 125 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 199 تحليلا متنوعا و 7 حالات أشعة سينية و 71 كشف مبكر للضغط والسكر و3 حالات خلع أسنان وتحويل 12 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 متردداً.

 

 

الأسر الأكثر احتياجا الخدمات العلاجية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تقديم الخدمات العلاجية قافلة طبية مجانية مختلف التخصصات

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