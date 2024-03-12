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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط نصف طن دواجن ولحوم فاسدة خلال حملة تفتيشية بيطرية بالمنيا

حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة وتكثيف الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

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في هذا السياق قامت مديرية الطب البيطري بالمنيا بالتعاون مع مركزي المنيا وبني مزار بحملات تفتيشية على أماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك حيث تم ضبط نصف طن دواجن ولحوم ومصنعات فاسدة ولحوم صالحة ما بين دواجن بدون بيانات ولحوم مذبوحة خارج المجازر و٧٧ كيلو اسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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