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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فيها حاجه حلوة.

راعي كنيسة العذراء مريم ببني عبيد يعلق فانوسا احتفالا برمضان.. شاهد

الأنبا ارميا راعي
الأنبا ارميا راعي الكنيسة فانوس رمضان

فيها حاجه حلوة.. وللتأكيد على المحبة والإخاء بين المسلمين والمسحيين بالمنيا قام الاب أرميا راعي كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقريه بني عبيد بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة بتعليق فانوس رمضان أمام الكنيسة احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك وتعبيرا عن الود والحب بين المسلمين والمسحيين من أبناء القرية.

وحرص الأبنا ارميا على الوقوف على أعمال تعليق الفانوس أمام الكنيسة وانارته في جو من البهجة والسعادة.

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كما قامت كنيسة الأمير تادرس الشطبى بوسط مدينة المنيا بتزيين ميدانها الشهير بزينة شهر رمضان المبارك احتفالا بالشهر المبارك في جو من السعادة والفرحة عم الجميع وللتأكيد على العلاقات الطيبة والمميزة بين المسلمين والمسيحيين.

فقد تم تجهيز الميدان بالعديد من مظاهر الاحتفال بقدوم شهر رمضان ليتفرد ميدان الكنيسة كعادة كل عام بخطف أنظار المواطنين وإطفاء روح السعادة والبهجة.

وتم وضع مجسمات مدفع رمضان والهلال والصليب وكذلك المجسمات الكرتونية الشهيرة لأشهر وأهم مسلسل كرتوني "بوجي وطمطم وفوانيس" وكتابة عبارة " رمضان... كريم" وبكار وسمورة واضاءة الميدان بالوان مختلفة وسط إعجاب المواطنين.

وحرص عدد كبير من المارين بجوار الميدان على التقاط الصور التذكارية بجانب المجسمات وكذلك التقاط صور للميدان والتأكيد على روح المحبة والتسامح والإخاء بين المسلمين والمسيحيين وتأكيدا للعلاقات الطيبة بينهم.

 

الأنبا ارميا راعي الكنيسة وفانوس رمضان
الأنبا ارميا راعي الكنيسة وفانوس رمضان
الأنبا ارميا راعي الكنيسة وفانوس رمضان
الأنبا ارميا راعي الكنيسة وفانوس رمضان
الأنبا ارميا راعي الكنيسة وفانوس رمضان
الأنبا ارميا راعي الكنيسة وفانوس رمضان
أبوقرقاص أقباط الكاثوليك التقاط الصور التذكارية البهجة والسعادة السعادة والفرح السيدة العذراء المسلمين والمسيحيين مظاهر الاحتفال

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