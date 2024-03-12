عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الخطة الاستثمارية.. استكمال أعمال الرصف بحي شرق أبوقرقاص وتطوير ميدان التنظيم والإدارة بالمنيا

رصف طرق وتطوير ميادين
رصف طرق وتطوير ميادين

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تنفيذا ًلتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها فى رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الميادين والشوارع على مستوى المحافظة ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات ، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

محافظ المنيا يتفقد مشروع "قدرة الفول" لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً

ندوات تثقيفية لرفع الوعي الفكري والصحي لدى الطلاب بمدارس المنيا

ومن جانبه تابع عامر طه رئيس مركز المنيا أعمال تطوير ميدان التنظيم والإدارة بحي جنوب المدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي حيث يتم حاليا الانتهاء من أعمال التطوير وصب الخرسانة المطبوعة بالجزيرة الوسطى بكورنيش النيل ، موجهاً الجهات المنفذة بسرعة انجاز الأعمال بالكفاءة المطلوبة وفى الوقت المحدد، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وفى ذات السياق تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أعمال الرصف بحي شرق المدينة وكذلك استكمال رصف طريق المنشيه وتفرعاته ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة لعام 2023/2024 حيث تنفذ الأعمال وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة تحت إشراف مديرية الطرق و النقل.

وأكد رئيس المركز استمرار الأعمال للانتهاء من التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات في قطاع الطرق والتي تمثل عصب التنمية والتجارة لتعود بالنفع على المواطنين .
 

أسامة القاضي محافظ المنيا أسر الأكثر احتياجا الأسر الأكثر احتياجا التنظيم والإدارة الخطة الاستثمارية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رفع كفاءة الميادين والشوارع على الاسر الاكثر أحتياجا وحدة الرصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

السعودية.. نداء عاجل من الأمن العام بشأن المسجدين الحرام والنبوي

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

موضوعات متعلقة

"مبادرة أنتِ قادرة.. المرأة تنتج وتصنع" تنظم ندوة بمطاى شمال المنيا

ترشيحاتنا

4 مسئولين أمريكيين يكشفون شروط بايدن لمعاقبة إسرائيل.. واحتجاج لـ8 أعضاء بالشيوخ

أذان المغرب اليوم في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي محافظات مصر

%72 منهم أطفال ونساء.. صحة غزة تكشف أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي

القضاء على الرقم 4.. جدل بسبب تصريحات نتنياهو الغامضة| من يقصد؟

حذر منها هاني الناظر قبل وفاته.. أخطاء يفعلها الصائمون يجب الابتعاد عنها

هل نزل القرآن الكريم كاملا بكل سوره في شهر رمضان.. الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوربة على الفطار

ذكرى مسيرة الملح| عصيان مدني قاد غاندي الهند به إلى الاستقلال

قبل صعود المسرح.. تمزق فستان إيما ستون خلال تسلمها الأوسكار| شاهد

جذاب وغير معتاد.. بسمة وهبة بفستان طويل أنيق تشعل السوشيال ميديا

فيديو

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ