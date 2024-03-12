الخطة الاستثمارية.. استكمال أعمال الرصف بحي شرق أبوقرقاص وتطوير ميدان التنظيم والإدارة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تنفيذا ًلتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها فى رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الميادين والشوارع على مستوى المحافظة ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات ، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

ومن جانبه تابع عامر طه رئيس مركز المنيا أعمال تطوير ميدان التنظيم والإدارة بحي جنوب المدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي حيث يتم حاليا الانتهاء من أعمال التطوير وصب الخرسانة المطبوعة بالجزيرة الوسطى بكورنيش النيل ، موجهاً الجهات المنفذة بسرعة انجاز الأعمال بالكفاءة المطلوبة وفى الوقت المحدد، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وفى ذات السياق تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أعمال الرصف بحي شرق المدينة وكذلك استكمال رصف طريق المنشيه وتفرعاته ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة لعام 2023/2024 حيث تنفذ الأعمال وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة تحت إشراف مديرية الطرق و النقل.

وأكد رئيس المركز استمرار الأعمال للانتهاء من التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات في قطاع الطرق والتي تمثل عصب التنمية والتجارة لتعود بالنفع على المواطنين .

