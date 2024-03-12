محافظة المنيا: تكثيف الحملات الميدانية لضبط المخالفات التموينية بالمخابز والأسواق

وجه محافظ المنيا أسامة القاضي رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة تكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين طوال شهر رمضان.



وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم أن الوحدة المحلية لمركز سمالوط نفذت حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 25 محضراً تموينياً ما بين نقص وزن الرغيف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



وأضاف البيان ان الوحدة المحلية بمركز العدوة واصلت جهودها في تنفيذ حملات رقابية على الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية والقضاء على الاحتكارحيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضراً تموينياً بقرية " بني عامر" وفي مركز مطاي نفذت حملة استهدفت المخابز والأسواق بنطاق المركز بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا تموينيا متنوعا للمخابز البلدية والذبح خارج المجازر، كما قامت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بحملة مكبرة على المخابز البلدية بمجلس قروى أعطو وبردونة الأشراف أسفرت عن تحرير 29 مخالفة تموينية فى الأسواق والمحال التجارية.

من ناحية أخرى، واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها في تنفيذ خطة رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الميادين والشوارع على مستوى المحافظة ضمن خطة المحافظة لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.



وقال رئيس مركز ومدينة المنيا عامر طه إنه تجرى أعمال تطوير ميدان التنظيم والإدارة بحي جنوب المدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي حيث يتم حاليا الانتهاء من أعمال التطوير وصب الخرسانة المطبوعة بالجزيرة الوسطى بكورنيش النيل، موجهاً الجهات المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال بالكفاءة المطلوبة وفي الوقت المحدد وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها لكونها عاصمة المحافظة.



وأضاف رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص تاج أبو سداح أنه تجرى أعمال الرصف بحي شرق المدينة واستكمال رصف طريق المنشية وتفرعاته، مؤكدا استمرار الأعمال للانتهاء من التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

