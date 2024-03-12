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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 78 محضراً تموينيا خلال حملات رقابية فى 4 مراكز بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين، وذلك طوال شهر رمضان المعظم.

وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أسفرت الحملات عن تحرير 25 محضراً تموينياً ما بين ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة- عدم صرف بون - لوحات).

وفي مركز العدوة واصلت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ حملات رقابية علي الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية والقضاء على الاحتكار، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضراً تموينياً بقرية "بنى عامر" جاءت المخالفات ما بين، (نقص وزن - انتاج خبز غير مطابق للمواصفات) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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كما قامت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بحملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية بمجلس قروى شلقام  ( أعطو  وبردونة الإشراف وابو العباس وابطوجه ) لمتابعة جودة رغيف الخبز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير  29 محضرا  ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود بون ولوحة اعلانات وتبديد وعدم وجود سجل تفتيش، إدارة منشأة تموينية بدون صفة قانونية إلى جانب ضبط كمية من الألعاب النارية خلال حملة على المحلات التجارية بقرية صندفا و تم  إعدام المضبوطات تحت إشراف لجنة من الوحدة المحلية لسلامة المواطنين.

وفى مركز مطاى نفذت حملة استهدفت المخابز والأسواق بنطاق المركز بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا تموينيا متنوعا نقص وزن، عدم نظافه، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود شهادة صحية، عدم وجود ميزان ، عدم التزام بالمواعيد، ذبح خارج المجازر.  

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