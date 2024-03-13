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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا يضبط 239 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط  239 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات على مدار اليومين الماضيين أسفرت عن ضبط 198 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز جاءت بواقع 11 مخالفة بمركز مغاغة، و44 بمركز سمالوط، و24 بملوى و32 بأبوقرقاص و25 بمركز العدوة، و62 بمركز بني مزار، إلى جانب ٤١ مخالفة في مجال متابعة الأسواق بواقع 22 مخالفة بمركز ومدينة المنيا و3 مخالفات بمركز أبوقرقاص و مخالفة بمركز العدوة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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