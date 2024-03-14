تحصين 195 ألف رأس ماشية للوقاية من الجلد العقدي والجدري بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تحصين 195 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي حمى الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى مراكز المحافظة، وذلك فى إطار الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.

من جانبه، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا،إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز والتي بدأت أعمالها في 27 يناير الماضي قامت المديرية عن طريق 120 لجنة فرعية و 4 لجان مركزية خلال الخمس أسابيع الماضية من الحملة بترقيم وتسجيل عدد 15336 رأس ماشية، كما نفذت المديرية زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز وتم عقد 200 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عنه.