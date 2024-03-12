بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ربع نقل وملاكي بصحراوي أبوقرقاص جنوب المنيا.

أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي في طريق القاهرة ــ أسيوط الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص في الاتجاه المؤدي لمحافظة أسيوط ووجود مصابين

حيث تبين إصابة 8 مواطنين بإصابات مختلفة تم نقلهم إلى المستشفى وهم نادية.ع.ع 44 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة وزينب.ي.ب 58 سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة وصبرة.م.أ 37 سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة، وهبة.م.ف 31 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وأية.س.م 18 سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسري وكدمات متفرقة وأسماء.ح. ن 15 سنة طالبة مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقة وأدهم.ج. س 16 سنة طالب مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ومحمد.ر.أ 19 سنة سائق مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

