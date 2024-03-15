سكرتير عام المنيا يتفقد حضانة خاصة للاطمئنان على حالة الأطفال المبتسرين.. شاهد

كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا فجر اليوم الجمعة اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة بتفقد حضانة أطفال خاصة كائنة فى شارع بن الخصيب بمدينة المنيا وذلك عقب وصول اخطار من غرفة العمليات الرئيسية يفيد بتعرض الحضانة لحادث تسريب غاز نتج عنه وفاة طفل من الاطفال المبتسرين.

وعلى الفور توجه السكرتير العام يرافقه الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى مكان الحادث للاطمئنان على حالة الأطفال المبتسرين وتقرر نقلهم إلى مستشفى مصر الحرة لتلقى الإسعافات اللازمة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية.

يشار إلى ان الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن يتسرب غاز داخل حضانه خاصة.

وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف وقوة من ضباط البحث الجنائي وعدد من الأجهزة التنفيذية الي موقع البلاغ.

وتبين وفاة طفلة متأثرة بإصابتها نقص أكسجين وتم نقل باقي الأطفال إلى مستشفى مصر الحرة لتأمين سلامتهم وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

سكرتير عام المنيا يطمئن على حالة الأطفال

سكرتير عام المنيا يطمئن على حالة الأطفال