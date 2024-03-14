تعيين الدكتورة رشا محرم قائما بأعمال مدير الخدمات الطبية بجامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قراراً بندب الطبيبة رشا على محرم للقيام بأعمال مدير عام الادارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة وذلك في ضوء اللوائح والقوانين والقواعد المنظمة.

د رشا محرم

كان رئيس جامعة المنيا أصدر قراراً بتعيين الدكتورة حنان محمد صفوت الأستاذ بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة، للقيام بأعمال عميد كلية التربية للطفولةالمبكرة، بجانب عملها وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك خلال العام الجامعي 2023/2024.



كما أصدر الدكتور فرحات قراراً بتعيين الدكتور سيد عبد العظيم محمد الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية، للقيام بأعمال عميد كلية التربية، بجانب عمله وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك خلال العام الجامعي 2023/2024.