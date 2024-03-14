عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ربع نقل بالصحراوي الشرقي المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مركز المنيا بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

صحة المنيا: المرور على 695 منشأة غذائية وتحرير 201 محضر للمنشآت المخالفة

التصريح بدفن جثة مسن عثر عليها داخل منزله بإحدى قرى المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مركز المنيا

انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي إمام مركز المنيا نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة وتسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وهم عماد. ب. ن 19 سنة وإسحاق. س. ك 25 سنة وأيوب. ف. س 56 سنة وبيشوي. ش. ع 20 سنة وإيمان. ن. ع 60 سنة تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

اختلال عجلة القيادة الأجهزة الأمنية بالمنيا السرعة الزائدة انقلاب سيارة ربع نقل نشأت نقل المصابين للمستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

انخفاض غير متوقع بأسعار اللحوم رابع أيام رمضان.. هل ستتراجع لـ150 جنيها؟

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

ليفربول الإنجليزي يرغب في ضم نجم جديد من منتخب مصر

موضوعات متعلقة

صحة المنيا: المرور على 695 منشأة غذائية وتحرير 201 محضر للمنشآت المخالفة

ترشيحاتنا

قائد القوات البحرية يلتقى قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندى والبحر الأحمر في البحرية الفرنسية

وزير الخزانة الأمريكي السابق يعلن عزمه تقديم عرض لشراء تطبيق تيك توك

فرج عامر: محمد صلاح حصل على أفضل عقد للاعب كرة قدم بالسعودية

كسروا أجهزة طبية.. قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة مستشفى العجوزة

2000 جنيه للأطباء و1600 للأسنان والصيادلة.. صحة النواب تنتصر للجيش الأبيض

انا مش نكرة.. خناقة قوية بين زوجة وشقيقة أحمد طنطاوي بعد وقفة النقابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل اللحمة المفرومة .. أرخص طريقة لعمل الجلاش الحادق

اللي اتعمل فيه لا يخطر ببال.. بكاء مصطفى كامل بسبب حلمي بكر.. اعرف الحكاية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

انخفاض غير متوقع بأسعار اللحوم رابع أيام رمضان.. هل ستتراجع لـ150 جنيها؟

فيديو

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أزمة شيكابالا بسبب أمير سعودي

سعر الذهب والدولار اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ