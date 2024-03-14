بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ربع نقل بالصحراوي الشرقي المنيا

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مركز المنيا بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مركز المنيا

انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي إمام مركز المنيا نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة وتسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وهم عماد. ب. ن 19 سنة وإسحاق. س. ك 25 سنة وأيوب. ف. س 56 سنة وبيشوي. ش. ع 20 سنة وإيمان. ن. ع 60 سنة تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.