التصريح بدفن جثة مسن عثر عليها داخل منزله بإحدى قرى المنيا

أمرت النيابة العامة في المنيا بدفن جثة مسن عُثر عليها داخل منزله بإحدى القرى في حالة تعفن إثر انبعاث روائح تدل على وجود جثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إخطارًا من أهالي إحدى القرى بانبعاث روائح تدل على وجود جثة.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي أن الجثة لـ " خ ت ا " 76 سنة مسن يقطن بمفردة في منزله وأنه لم يخرج من منزله يومين تقريبا وانبعثت رائحة تدل على وجود جثة بمنزله.

تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب طبيب شرعي لمعرفة ملابسات الوفاة وإذا كانت بها شبهة جنائية.

