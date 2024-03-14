دون إصابات.. السيطرة على حريق بوحدة سكنية بالمنيا

سيطرة قوات الحماية المدنية في المنيا على حريق شب بالدور الاخير بإحدى المباني السكنية بمدينة المنيا، دون وقوع أي إصابات بشرية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاًرًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلاع حريق هائل بالطابق الأخير بإحدى المباني السكنية الكائنة بحي جنوب مدينة المنيا.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من ضباط المباحث والحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية فى الحريق مخلفًا خسائر مادية.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.