إصابة 10 أشخاص فى إنقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي العدوة شمال المنيا

أصيب 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المنيا ،تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة العمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المنيا.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين الي مستشفي مغاغة المركزي، لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.