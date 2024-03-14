خلافات قديمة.. إصابة شخصين بطلق ناري في مشاجرة بإحدى قرى المنيا

أصيب شخصين بطلق ناري خلال مشاجرة بين طرفين بإحدى قرى مركز المنيا تم نقل المصابين للمستشفي وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين طرفين بإحدى قرى مركز المنيا تم خلالها استخدام أسلحة نارية خرطوش.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة «ع. إ.» بطلق نارى بالذراع والكتف وكسر في الضلوع و«ح.إ.» مصاب بطلق ناري الساقين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيق.

