جامعة المنيا تنظم أمسية حول "فضائل شهر رمضان وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة"

أقامت جامعة المنيا برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة أولى فعالياتها الدينية خلال شهر رمضان المُبارك، بأمسية رمضانية حول "فضائل شهر رمضان وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة" وذلك ضمن خُطة الجامعة في نشر الوعي واحياء الشعائر الدينية.

قام بتنفيذ فعاليات الأمسية، النادي الثقافي بإدارة النشاط العلمي والثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب وأدار الحوار الدكتور أحمد محمد الليثى، أستاذ الأدب العربى القديم المقارن بكلية دار العلوم متناولاً كل ما يخص شهر رمضان المبارك وفضائله، كما ناقش الطلاب في بعض المفاهيم الخاطئة المتداولة، وتوضيح أسباب هذا اللغط وتصحيحه، إلى جانب توضيح كيفية الاستعداد لشهر رمضان، و شعائره، وتفعيل قيم القرآن، ووالالتزام بضوابط و نواهي هذا الشهر الكريم.

واختتمت الفعالية بتكريم الفائزين بالمسابقات الثقافية التي ضمت منافسات في حفظ القرآن الكريم، والإنشاد الديني، والشعر.



أشرف على تنظيم الفعالية وليد عبد القوى مدير رعاية الطلاب والدكتورة فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمى ومحمد مختار الشاذلي مشرف النادى الثقافي.