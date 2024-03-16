تقرير صادم.. انخفاض أسعار السيارات الكهربائية أسرع من البنزين

تنخفض أسعار السيارات الكهربائية المستعملة بشكل أسرع بكثير من سيارات البنزين، وفقًا لموقع iSeeCars، بينما ارتفعت قيمة عدد قليل من مركبات الغاز، مما يشير إلى اتجاه ملحوظ في سوق السيارات المستعملة.

أظهرت دراسة أجراها موقع iSeeCars على بيانات السيارات المستعملة خلال العام الماضي أن السيارات الكهربائية المستعملة تنخفض بمعدل أسرع بكثير من نظيراتها التي تعمل بالغاز.

وبينما انخفضت قيمة السيارات المستعملة بشكل عام، فإن انخفاض قيمة السيارات الكهربائية كان بشكل كبير بالمقارنة.

متوسط السيارات الكهربائية المستعملة انخفض بنسبة تصل إلى 32% تقريبًا منذ عام 2023، بينما انخفض متوسط سعر السيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 3.6% فقط خلال نفس الفترة.

تظهر الأرقام التي جمعتها شركة iSeeCars تراجعًا مستمرًا في أسعار السيارات الكهربائية المستعملة خلال العام الماضي.

تبدو اتجاهات تسعير السيارات الكهربائية المستعملة خلال العام الماضي كما يلي:

فبراير 2024: -31.8%

يناير 2024: -30.8%

ديسمبر 2023: -31.2%

نوفمبر 2023: -33.7%

أكتوبر 2023: -33.7%

سبتمبر 2023: -39.1%

أغسطس 2023: -38.7%

يوليو 2023: -34.7%

يونيو 2023: -29.5%

مايو 2023: -29.9%

يُعزى هذا الانخفاض الحاد في أسعار السيارات الكهربائية جزئيًا إلى خفضات أسعار شركة Tesla، التي بدأت في خفض أسعار سياراتها الكهربائية، مما أثر بشكل كبير على السوق المستعملة لهذه السيارات.

ويُلاحظ أن أربعة من أهم انخفاضات الأسعار في إجمالي السوق المستعملة بين عامي 2023 و 2024 جاءت بفضل سيارات Tesla.

من ناحية أخرى، شهدت بعض العلامات التجارية زيادة في قيمتها على مدار العام، بما في ذلك بورشه 718 كايمان التي قفزت قيمتها بنسبة 29.4% بين عامي 2023 و 2024.

ورغم أن هذه الزيادات تأتي بمعظمها لنماذج عالية الأداء والفاخرة، إلا أن المشترين الأثرياء كانوا قادرين على دفع قيم أعلى دون النظر إلى اتجاهات السوق العامة.

وجاءت سيارتا BMW 5-Series Hybrid و Volvo S90 في المركزين الثاني والثالث بزيادات 18.7 و13.9 بالمئة على التوالي. أرجع براور هذه الأرقام إلى قدرة المشترين الأثرياء على دفع قيم أعلى دون النظر إلى اتجاهات السوق الأكبر.