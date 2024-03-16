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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بعد صلاة التراويح.. حقيقة أداء آلاف المصلين الفلسطينيين قسما لحماية المسجد الأقصى

صدى البلد

تنتشر على نطاق واسع في الآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي صفحات وحسابات تنشر مقطع فيديو يدعي أنه يظهر آلاف المصلين الفلسطينيين وهم يؤدون قسمًا لحماية المسجد الأقصى بعد صلاة التراويح في أول يوم من شهر رمضان الجاري.

قسم لحماية المسجد الأقصى

بحسب “مسبار”، اتضح أن المقطع المصور هو في الواقع فيديو قديم وتم نشره في التاسع من مايو عام 2021، ويظهر مجموعة من المصلين داخل المسجد الأقصى وهم يؤدون قسمًا لحمايته، وليس في شهر رمضان الحالي، وذلك في إطار التوترات التي شهدها القدس وقطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية في تلك الفترة.

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في الفيديو القديم، يظهر آلاف المصلين الفلسطينيين وهم يؤدون قسمًا مقدسًا لحماية المسجد الأقصى من الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك في ظل القمع والاعتداءات التي تعرض لها المقدسيون وسكان حي الشيخ جراح في تلك الفترة قبيل شهر رمضان.

من جانبها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية أن حوالي 35 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى في اليوم الأول من شهر رمضان الحالي، وذلك على الرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتضييقه على المصلين.

الاعتداء على المصلين

وتزايدت التوترات والمشاكل حول دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك في رمضان، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الشبان من الدخول لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة للشهر الخامس على التوالي.

ووفقًا للتقارير، قامت قوات الاحتلال بالاعتداء بشكل عنيف على أحد الشبان قرب باب الزاهرة، وهو أحد أبواب المسجد الأقصى، وقد تم اعتقاله لاحقًا. 

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال حارس المسجد الأقصى، خليل الترهوني، من القدس القديمة ونقله إلى أحد مراكز التحقيق.

من جانب آخر، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا في الخامس من مارس الجاري، أعلن فيه أن إسرائيل ستسمح للمصلين بدخول المسجد الأقصى خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وذلك بنفس العدد المسموح به في السنوات السابقة، دون تحديد رقم محدد.

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