عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تطالب بتدخل دولي أمريكي عاجل لرفع قيود إسرائيل في القدس

أرشيفية
أرشيفية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات" منع القوات الإسرائيلية آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة في أول جمعة من شهر رمضان.

وقالت الوزارة، في بيان الجمعة، إن القوات الإسرائيلية "حوّلت جميع الحواجز المحيطة بالقدس إلى ثكنات عسكرية ونشرت مئات الحواجز الحديدية داخل المدينة المقدسة وبلدتها القديمة وفي محيط الأقصى وعلى عدد من أبوابه لتحقيق هذا الغرض".

وطالبت الوزارة بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف هذه الممارسات التي اعتبرتها فتيل تفجير للأوضاع في الضفة الغربية، وخلق المزيد من التوتر غير المبرر، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تسمح "لغلاة المتطرفين من المستوطنين" باقتحام الأقصى يوميًا.

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن قبل أسبوع من بداية شهر رمضان، عزم حكومته السماح بدخول مصلين مسلمين إلى الحرم الشريف خلال الأسبوع الأول من رمضان، بنفس أعداد السنوات الماضية، دون تحديد العدد.

وجاء ذلك على أن تعقد الحكومة جلسة أسبوعية لتقييم الموقف في ما يخص الوضع الأمني والسلامة العامة، واتخاذ قرار وفقاً للتطورات، لا سيما بعد الجمعة الأولى من رمضان.

 

المسجد الأقصى رمضان أول جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

جحيم في العمرانية.. صرخات إستغاثة من عقار مجاور لموقع حريق استوديو الأهرام.. فيديو

زادت 10 أضعاف.. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج ومفاجأة حول مستقبل الجنيه

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

ترشيحاتنا

دعاء السبت الأول في رمضان 2024.. 11 كلمة تكتب لك أرزاقا لم تتوقعها

تصرف عاجل بالزمالك بعد تراجع الأداء والنتائج

شقق وفلل وفلوس بالجملة..أسرار ساخنة تكشفها محاكمة فساد وزارة الري..بعد قليل

البلطي بـ 73 جنيهًا.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 16 مارس 2024

طفرة جديدة في عالم الزراعة.. اكتشاف جديد ينعش سوق الدواجن في مصر

إتيكيت تعامل الابن مع والده من وحي مسلسل إمبراطورية ميم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل توجد علاقة بين الفستان الأحمر والجريمة؟.. أخصائي صحة نفسية يجيب

زواج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان.. أخصائي صحة نفسية يوضح أضراره

أقوى مجموعة كلاسيكية.. شيخ قطري يمتلك سيارات من القرن الـ19|صور

أرخص سيارة موديل 2024 من جيتور.. بالأسعار والمواصفات

فيديو

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

صعيدي من التجمع..محمد القس يروي كواليس دوره في مسلسل بـ 100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ