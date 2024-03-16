كيلور نافاس قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن رغبة حارس مرمى باريس سان جيرمان، كيلور نافاس، في مغادرة الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد نافاس مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، وهو ما يمنحه الحرية للانتقال إلى أي نادٍ آخر بشكل مجاني.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن نافاس قرر عدم تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان ويسعى للرحيل عن الفريق.

السبب الرئيسي وراء رغبة نافاس في الرحيل يعود إلى قلة المشاركة التي حصل عليها مع الفريق منذ انضمام جيانلويجي دوناروما في عام 2021.

كان نافاس قد انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2019 قادمًا من ريال مدريد مقابل 15 مليون يورو.