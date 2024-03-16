عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الاستعدادات للتعامل مع عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ببني سويف

صدى البلد

وجه الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف  الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق برفع درجة استعداد القطاعات الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة  للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ،خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار ونشاط للرياح واحتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تتراوح  من 30 إلى 40% " في الفترة من غدا الأحد وحتى الثلاثاء" على بعض مناطق محافظات شمال الصعيد، وفي إطار تكليفات الحكومة بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار.


وجدد المحاففظ تأكيداته باستمرار ومتابعة تطبيق التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور،موجها باستمرار تفعيل التواصل بين مركز السيطرة الموحد وغرف العمليات ،للاطمئنان على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية مستجدات قد تنتج عن موجة تقلبات الطقس.

سكرتير عام المساعد بني سويف يناقش مطالب أصحاب الصالات الرياضية بشأن إجراءات التراخيص

بتكلفة 13.5 مليون جنيه.. محافظ بني سويف يفتتح 4 مساجد

جاء ذلك خلال  لقائه السكرتير العام  اللواء حازم  عزت ، لمناقشته لتقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات ،بشأن مراجعة تنفيذ الخطة التي أعدتها المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار والسيول،ويشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية من: الري ،الصحة ،والتموين، والطرق والنقل، والطرق والكباري ،التضامن الاجتماعي، والإسعاف، والحماية المدنية والوحدات المحلية.

وأشار المحافظ إلى تكليفاته لمسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية بمراجعة جاهزية محطات الصرف و استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أوالأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه "حال سقوط أمطار"،علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية  لتكون جاهزة للتدخل السريع" حال حدوث أية تداعيات" ناجمة عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.

بالإضافة إلى تكليف مسئولي الكهرباء بقطاع  التوزيع والوحدات المحلية بمراجعة  أعمدة الإنارة  والتأكد من عزلها ، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً علي أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائى وإيجاد حلول بديلة "حالة فصل الخدمة "وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية من المستشفيات والمخابز والنقاط الأمنية،مع ضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل الإعلام المحلية وإعلامهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجبة  حال سقوط الأمطار.

ولفت  المحافظ إلى متابعته سير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية لمراجعة الموقف الخاص بتوافر مهمات الإغاثة والتأكيد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني ،وكذا متابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات.

الأرصاد الأجر أرصاد الجوية الة الطقس الاستقرار فى الأحوال الجوية الب الرياض الرياضي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الري الري أ المحافظ المحافظة المحلية جاهزية المعدات هيئة الأرصاد الجوي طرة عام عدم الاستقرار في الأحوال الجوية علا محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

رسميا| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بتراجع الأخضر لـ40 جنيها

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 مارس 2024

شاهد على حريق ستديو الأهرام: كانوا بيصوروا مشهد والدنيا ولعت بسببه.. فيديو

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية

ترشيحاتنا

مقتل شخص وإصابة 5 أخرين في إطلاق نار بأمريكا

لسد الفجوات المتبقية.. رئيس الموساد يستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة غدا

بأمر جوميز.. تصعيد حارس مرمى الشباب للمشاركة في مران الزمالك

«صدى البلد»يسأل: لماذا يعاقب المرتشي رغم تلقيه الرشوة بعيدا عن محل وظيفته؟

شقق وفيلل وفلوس.. أقوال عضو الرقابة الإدارية أمام المحكمة في رشوة وزارة الري

موسكو: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تتجاوز 50%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت.. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض

2000 دولار مكافأة تسليم مختل للشرطة البريطانية.. دمر 6 سيارات و3 منازل

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

على طريقة سلمى الشيمي.. القبض على البلوجر جوليا.. ماذا فعلت؟.. القصة الكاملة

فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ