سكرتير عام المساعد بني سويف يناقش مطالب أصحاب الصالات الرياضية بشأن إجراءات التراخيص

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، اجتماعاً بمسؤولي الشباب والرياضة، وبحضور عدد من أصحاب الصالات الرياضية، لمناقشة إجراءات ضبط وتنظيم منظومة العمل بتلك الكيانات الرياضية ، وفق القانون واللوائح المنظمة وبما يضمن استمرار وانتظام عمل تلك المنشآت.

حضر الاجتماع: الأستاذ هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف ، الدكتور جمال مُحب مدير عام التراخيص بوزارة الشباب والرياضة الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة ، ومسؤولو التراخيص بالشباب والرياضة.

وخلال اللقاء تم بحث مطالب أصحاب صالات الألعاب البدنية والرياضية الخاصة بإجراءات التراخيص، وإجراءات تقنين الوضع وفق القوانين والقرارات الوزارية وصولا للحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات والنقابات المعنية، ، وضمان الالتزام بالمعايير والضوابط الفنية والإدارية والصحية لمنظومة العمل بتلك الكيانات والمراكز.