انتظام العمل بسوق سيارات بني سويف

للجمعة الثالثة، على التوالي، والأولى في شهر رمضان المبارك، واصل سوق سيارات بني سويف استقبال المواطنين، والذي يعقد "كل يوم جمعة"، وفتح أبوابه من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساءً، بعد تعديل المواعيد خلال شهر رمضان فقط، حيث شهد السوق" اليوم" توافداً وإقبال عدد كبير من المترددين ، لشراء وبيع السيارات بموقع السوق، الكائن ببياض العرب بجوار نزلة محور عدلي منصور من الشرق.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد افتتح " مطلع الشهر الجاري " التشغيل التجريبي للسوق المقام على مساحة 2 فدانا ببياض العرب شرق النيل ، والذي تم دعمه ببعض الخدمات الطبية و الأمنية والمرورية والبريدية والمرافق اللازمة ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتشغيل السوق لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة المهتمين بمجال بيع وشراء السيارات ، وذلك تحت إشراف اللجنة التي شكلها المحافظ لإدارة وتشغيل المشروع.