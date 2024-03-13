بتكلفة 13.5 مليون جنيه.. محافظ بني سويف يفتتح 4 مساجد



أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، يوم الجمعة المُقبل، لافتتاح 4 مساجد "بعد إحلالها وتجديدها "بمراكز : الواسطى، وببا، وسمسطا، بتكلفة إجمالية 13.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

وسيفتتح الدكتور محمد هاني غنيم، رئيس مركز ومدينة سمسطا، مسجد الشيخ عبد القادر بمدينة سمسطا بتكلفة 7 ملايين جنيه، ورئيس مدينة ببا مسجد العسقلاني بقرية طنسا بتكلفة أكثر من 1.7 مليون جنيه، بجانب افتتاح مسجد أبو ناقة بعزبة أولاد عيد بصفط راشين/ ببا بتكلفة 3 ملايين جنيه، فضلًا عن إنابة رئيس مركز ومدينة الواسطى في افتتاح مسجد الرحمن بعزبة الحبايشة مناشي أبو صير الملق بالواسطى بتكلفة 1.8 مليون جنيه.