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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 13.5 مليون جنيه.. محافظ بني سويف يفتتح 4 مساجد

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي مركز اللغات والترجمة ومركز تطوير الأداء

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية


أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، يوم الجمعة المُقبل، لافتتاح 4 مساجد "بعد إحلالها وتجديدها "بمراكز : الواسطى، وببا، وسمسطا، بتكلفة إجمالية 13.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

وسيفتتح الدكتور محمد هاني غنيم، رئيس مركز ومدينة سمسطا، مسجد الشيخ عبد القادر بمدينة سمسطا بتكلفة 7 ملايين جنيه، ورئيس مدينة ببا مسجد العسقلاني بقرية طنسا بتكلفة أكثر من 1.7 مليون جنيه، بجانب افتتاح مسجد أبو ناقة بعزبة أولاد عيد بصفط راشين/ ببا بتكلفة 3 ملايين جنيه، فضلًا عن إنابة رئيس مركز ومدينة الواسطى في افتتاح مسجد الرحمن بعزبة الحبايشة مناشي أبو صير الملق بالواسطى بتكلفة 1.8 مليون جنيه.

المحلي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني رئيس جامعه بني سويف رؤساء الوحدات رئيس مركز ومدينة رؤساء الوحدات المحلية مسجد الرحمن محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محمد هاني غنيم وزارة الأوقاف مركز اللغات والترجمة مدينة الواسطى

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