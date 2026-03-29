من رحاب الأزهر.. خبير يكشف مفاجأة عن تاريح صلاحية الأدوية.. فيديو

كشف البروفيسور شاكر أحمد موسى، العالم المصري في جامعة ألباني بالولايات المتحدة الأمريكية خبير صناعة الأدوية، عن سر خطير متعلق بانتهاء صلاحية الأدوية.

وقال شاكر أحمد موسى، في فيديو له منشور على صفحة المركز الإعلام بجامعة الأزهر، إن صلاحية الأدوية يجب العمل عليها من خلال خبراء الصيدلة، ولكن بصفة عامة فإن: «٩٠٪ من الأدوية المنتشرة تنتهي صلاحيتها بإرادة الشركات المصنّعة لأسباب منها التجارية».

وتابع شاكر أحمد موسى: أدوية كثيرة جدا، حين تجرى عليها التجارب لكي يوضع عليها تاريخ انتهاء الصلاحية، فإن هذه التجارب تتم على درجة حرارة عالية أو رطوبة عالية ثم يوضع عليها تاريخ انتهاء الصلاحية.

وأشار إلى أن حقيقة الأمر الخفي في هذا الأمر، فإن معظم هذه الأدوية إذا حافظ عليها الإنسان حسب التوصية لهذا الدواء فإن هذه الصلاحية قد تصل إلى 10 سنوات وأكثر، لأن المادة الفعالة لا تتأثر كثيرا.

وتابع: هناك ناحية خفية في هذا الأمر، تتعمد الشركات إخفائها عن المواطنين، حتى يشتروا الدواء مرة أخرى لزيادة المبيعات وزيادة الاستفادة لهذه الشركات.

يذكر أن البروفيسور شاكر أحمد موسى، شارك في ورشة عمل بكلية العلوم جامعة الأزهر، حت عنوان: «التقنيات الجديدة في اكتشاف وتطوير الأدوية: ودور التكنولوجيا النانوية والتكنولوجيا الحيوية في الطريق نحو الطب الدقيق».

من هو الدكتور شاكر موسى؟

ويُعد الدكتور شاكر موسى من أبرز العلماء المصريين على الساحة الدولية في مجال علم الأدوية وتطوير العقاقير؛ إذ يشغل منصب أستاذ علم الأدوية، كما يُعد مؤسسًا لعدد من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية.

وللدكتور شاكر موسي إسهامات علمية بارزة؛ حيث نشر أكثر من 1000 بحث علمي محكّم، ويمتلك ما يزيد على 400 براءة اختراع دولية، كما تجاوزت استشهاداته العلمية 48 ألف استشهاد. وقد أسهم في تطوير العديد من الأدوية والتقنيات الطبية الحديثة، خاصة في مجالات أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وحصل على عدد من الجوائز الدولية المرموقة؛ من بينها: جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وجائزة الشيخ زايد في الطب التكاملي، كما انتُخب زميلًا في الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالولايات المتحدة.

ويمتلك الدكتور شاكر موسى خبرة بحثية تمتد لأكثر من عقدين، شغل خلالها مناصب علمية رفيعة في كبرى المؤسسات البحثية العالمية، إلى جانب عضويته في العديد من الهيئات العلمية الدولية، ومشاركته في هيئات تحرير عدد من المجلات العلمية.