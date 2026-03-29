إلهام أبو الفتح
قيادي بحزب الجيل: سقوط الإرهابي علي عبد الونيس شهادة تفوق للمدرسة الاستخباراتية المصرية

ثمن المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، نجاح وزارة الداخلية في توجيه ضربة استراتيجية قاصمة لحركة حسم الإرهابية، والقبض على القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبد الونيس، أحد أخطر الكوادر الحركية.

وأكد، في بيان، أن وزارة الداخلية تُثبت يومًا تلو الآخر أنها “الحارس الأمين لمقدرات هذا الوطن”، و"الدرع المتين الذي تتحطم عليه أوهام جماعات الظلام".

ووصف النجاح الباهر في إلقاء القبض على القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبد الونيس، وتسليمه للقاهرة؛ هو أكثر من مجرد عملية أمنية، فهو شهادة تفوق للمدرسة الاستخباراتية المصرية في عام 2026.

وأوضح "محمود"، أن رجال وزارة الداخلية برهنوا- بضربتهم الاستباقية ضد الإرهابي علي عبد الونيس- على أن يد العدالة طولى، ولا يوجد ملاذ آمن لأي مخرب مهما طال أمد هروبه أو تباعدت المسافات، علاوة على أن قدرة أجهزتنا على فك شفرات التواصل الرقمي المشفر مع قيادات الخارج أمثال الإرهابي يحيى موسى؛ تؤكد أن أمن مصر السيبراني والميداني في أيدٍ أمينة ومحترفة.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أن كشف الستار عن مخططات استهداف الطائرة الرئاسية وتفكيك هيكل حركة حسم من الداخل؛ هو انتصار ساحق لمنطق الدولة على فوضى الجماعات، ويستحق الإشادة؛ تقديرًا للاحترافية الأسطورية في حماية رموز الدولة وإجهاض العمليات الانتحارية قبل ولادتها، علاوة على التنسيق الدولي الرفيع الذي أجبر الملاذات الخارجية على الانصياع لقوة القانون المصري واستعادة المطلوبين.

ولفت إلى أن استقرار الجبهة الداخلية؛ هو المحرك الرئيسي لقطار التنمية والاستثمار، فبدون العيون الساهرة التي قطعت أذرع الإرهاب؛ ما كان لمصر أن تظل واحة للأمان وسط إقليم تتقاذفه الأمواج.

وأوضح أن وزارة الداخلية تستحق إشادة جبارة لقدرتها على صياغة مفهوم جديد للأمن القومي يقوم على المبادأة لا رد الفعل، والقدرة على هزيمة التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية في التخفي، فضلًا عن الحفاظ على حالة الاستقرار الملحوظة التي تعيشها مصر، رغم اشتعال المنطقة إقليميًا بالحروب والنزاعات؛ مما يُعزز من مناخ الاستثمار العالمي في مصر.

وأكد أن سقوط الإرهابي علي عبد الونيس واعترافاته التفصيلية؛ يضعان حدًا نهائيًا لأكاذيب المنصات الإعلامية في الخارج، ويؤكدان أن الدولة المصرية لا تكتفي بردع الإرهاب، بل باتت تمتلك القدرة الشاملة على ملاحقة رؤوسه أينما ثقفوا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

رشدي أباظة واحمد عبد الله

أحمد عبدالله محمود: تصريحي عن الراحل رشدي أباظة على سبيل "الدعابة" واعتذر عنه

عمرو الليثي

عمرو الليثي يعلن تعرضه لأزمة صحية ويوجه الشكر للفريق الطبي

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد