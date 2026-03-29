ماذا لو لم تفتح إيران مضيق هرمز بعد المهلة المقررة في 6 أبريل؟.. جاستن راسل يكشف

قال جاستن راسل، المدير التنفيذي لمركز السياسة الخارجية العالمية في واشنطن، إن هناك احتمالًا لتصعيد آخر في الحرب الحالية، التي لا تحظى على ما يبدو بشعبية بين الأمريكيين أو لدى الحلفاء الأمريكيين في المنطقة، مضيفا أن التصعيد المتوقع قد يحدث مرة أخرى في 6 أبريل، مع إمكانية ظهور أحداث إضافية قبل ذلك الموعد.

وأشار راسل، خلال مداخلة في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، إلى أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وضمان مرور مستمر للسفن والتجارة، معتبرًا أن ذلك سيسهم في تخفيف الاختناقات الاقتصادية، وتقليل الضغوط السياسية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى الأطراف الإقليمية.

ولفت إلى أن فتح المضيق قد يخفف الضغط أيضًا على الحكومة الإسلامية في طهران.

وتساءل “راسل” عن مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل، لا يقتصر على ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز فحسب، بل يمتد ليشمل وقف الأعمال العدائية والهجمات بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران.