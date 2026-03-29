ابتكار طبي تقنى منخفض التكلفة بمكونات أفريقية لدعم الاكتفاء في القطاع الصحي

تشهد منظومة البحث العلمي في مصر توجهاً نحو تطوير بدائل طبية محلية منخفضة التكلفة تعتمد على مكونات طبيعية أفريقية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء في القطاع الصحي.

وتعمل فرق بحثية على إنتاج ضمادات جروح منخفضة التكلفة بمواد طبيعية، ضمن أبحاث تطبيقية تستهدف مواجهة تحديات صحية تمثل عبئاً وطنياً، من بينها الاضطرابات العصبية والجروح المزمنة. وتركز الدراسات على فهم آليات المرض وتحسين فرص التشخيص المبكر، إلى جانب تطوير حلول قابلة للتطبيق داخل أنظمة الرعاية الصحية.

كما تشمل الأبحاث تحليل المؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض باركنسون، ودراسة دور ميكروبيوم الأمعاء في تطور بعض الاضطرابات العصبية، مع بحث إمكانات تطوير تدخلات علاجية منخفضة التكلفة تتناسب مع السياقين المصري والأفريقي. وتسعى الفرق البحثية إلى الانتقال من الدراسات الوصفية إلى التحقق الوظيفي والتطبيقات العملية، بما يسهم في سد فجوات بحثية قائمة.

ويتوقع أن تسهم النتائج في تحسين تقنيات رعاية الجروح وتحديد أهداف علاجية جديدة، بما يدعم جودة الخدمات الصحية ويخفف الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالعلاج.

ويأتي هذا التوجه ضمن برامج بحثية تقودها جامعة النيل، في إطار توسيع أنشطتها التطبيقية داخل منظومة البحث العلمي في مصر.