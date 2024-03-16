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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب في أسوان مع غروب شمس سادس أيام شهر رمضان

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب

في سادس أيام شهر رمضان المعظم يتساءل الكثيرون عن موعد أذان المغرب ، لما يسبقه من تجهيزات متنوعة وعديدة ، لإفطار سادس يوم من الصيام في الشهر الفضيل.

وعن موعد أذان المغرب في محافظة أسوان في سادس أيام الشهر الكريم ، من المقرر أن يرفع الأذان اليوم السبت الموافق 16/3/2024 فى تمام الساعة الخامسة وثمان وخمسون دقيقة (  05:58 م ) ، لينتهي صوم سادس أيام رمضان ويفطر الصائمون ، وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم ، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات والسهرات الرمضانية. 

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مواقيت الصلاة

وعن مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان،  اليوم السبت الموافق 16/3/2024 ،حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:34 صباحاً .

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:56 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:57 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصراً.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:11 مساءً.

 

 

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