"تعليم أسوان"تحقق 3 مراكز جديدة فى قائمة الشرف الجمهورى للمسابقات الصيفية

حققت مديرية التربية والتعليم بأسوان ثلاث مراكز جمهورية جديدة بالمسابقات الصيفية لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات صيف 2023 ، ففى مسابقة "حياة كريمة" للمرحلة الابتدائية حصل الطالب محمد باسم السيد مدرسة كيما الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة أسوان التعليمية على المركز السابع عن تصميم موقع لجهود الدولة فى مشروعات "حياة كريمة".



فاز الطالب عبدالله محمد عبدالله بمدرسة الغنيمية الاعدادية التابعة لإدارة ادفو التعليمية على المركز الرابع بمسابقة "انجازات بلدى" للمرحلة الاعدادية وتصميم موقع عن الانجازات التى حققتها الدولة ، وفى مسابقة "مصر الرقمية" للمرحلة الثانوية حقق الطلاب (محمد خالد صابر - محمد فهمى عمر - لبنى أحمد فؤاد) مدرسة مجمع العروبة التابعة لإدارة أسوان التعليمية المركز العاشر بتصميم موقع عن إنجازات الدولة الرقمية .

مراكز متقدمة

وبهذه المناسبة يتقدم المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بالتهنئة للطلاب الفائزين وأولياء أمورهم، ولفيصل نعيم مدير عام التعليم العام والشكر موصول لنهاد عبد الله موجه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومديرى الإدارات والمدارس الفائزة وفريق العمل المشرف على المسابقة .