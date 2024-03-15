154 مسجدا حتى الآن.. أوقاف أسوان تواصل افتتاح المساجد الجديدة

بالتزامن مع شهر رمضان المعظم تواصل مديرية الأوقاف بأسوان سلسلة الإفتتاحات للمساجد الجديدة سواء التى تم إنشاؤها جديداً أو التى شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة سواء بالجهود الذاتية أو بواسطة الوزارة.

وأناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى ، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، وبحضور القيادات التنفيذية والمجتمعية بإفتتاح مسجد الدكتورة مايسة القماح بمنطقة البصالى التابعة لإدارة أوقاف العباسية ، على مساحة 175 م2 ، وبتكلفة 2 مليون جنيه، وتم إنشاء المبانى بالجهود الذاتية ، والتشطيبات المختلفة بالتعاون مع جمعية رسالة " نور على نور .

افتتاح

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 154 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .