محافظ أسوان: توفير 164 فرصة عمل للمرأة والشباب بمنح 2.8 مليون جنيه

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على وجود تنسيق كامل بين أجهزة المحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الرؤى والأفكار الهادفة لتوعية الشباب وتغير ثقافتهم للاتجاه نحو العمل الحر لتحسين مستوى المعيشة لهم وهو الذى يأتي فى إطار خطة الدولة لتمكين المرأة والشباب إقتصادياً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأشاد المحافظ بالدور المتميز الذى يحققه مشروع ( طريق المستقبل ) لخريجى برنامج " إستثمر حياتك " والجارى تنفيذه بقرى غرب أسوان والأعقاب والجعافرة بتمويل من هيئة بلان إنترناشيونال وبالتعاون مع مؤسسة نساء الجنوب ووحدة السكان .

فيما أشارت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فقد نجحت المحافظة فى توفير 164 فرصة عمل للمرأة والشباب لتنفيذ مشروعات إنتاجية وحيوانية وصناعية مربحة من خلال تقديم المنح والدعم المالى لهم بواسطة هيئة بلان إنترناشيونال بواقع 2.8 مليون جنيه.

وقالت إنه تم توفير هذه المنح على 3 مراحل ، وتم حتى الآن تشغيل 73 مشروعا، فيما جارى إنهاء الإجراءات لباقى المشروعات لتشغيلها ، وتحقيق عوائدها الإيجابية على أصحابها بإتاحة مصدر دخل ثابت لهم .