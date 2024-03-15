تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الجمعة خامس أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.
ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الجمعة الموافق 15/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة وخمس وثلاثون دقيقة ( 04:35 ص ).
اذان الفجر
ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الجمعة الموافق 15/3/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:
- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:35 صباحاً.
- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:58 صباحاً.
- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:57 ظهراً.
- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصرًا.
- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:57 مساءً.
- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:11 مساءً.