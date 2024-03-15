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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان

اذان الفجر
اذان الفجر

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الجمعة خامس أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الجمعة الموافق 15/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة وخمس وثلاثون دقيقة ( 04:35 ص ).

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اذان الفجر 

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الجمعة الموافق 15/3/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:35 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:58 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:57 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:11 مساءً.

 

 

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