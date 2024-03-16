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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على إنجازات صندوق "تحيا مصر" في إنهاء 7 مشروعات بنصر النوبة

مشروعات صندوق تحيا
مشروعات صندوق تحيا مصر بأسوان

شهد مركز ومدينة نصر النوبة بأسوان الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات تنموية كبرى بتكلفة إجمالية 423.6 مليون جنيه من إجمالى 14 مشروعا تابع لصندوق " تحيا مصر " ، فضلاً عن مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالى الحالى 2023/2024 .

وتضم مشروعات صندوق " تحيا مصر " بقرى نصر النوبة مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة، وتطوير واستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة ، وتوريد تجهيزات لـ 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة ، وإستكمال مبانى ومرافق قريتى إبريم ووادى العرب بالظهير الصحراوى بنصر النوبة. 

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تحيا مصر 

كما تشمل توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة ، وإنشاء محطة مياه الشرب سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة لخدمة 4 قرى مجاورة ، وإنشاء شبكات الإنحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة .

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