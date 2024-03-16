زاخاروفا: الضربات الأوكرانية على بيلجورود محاولة لتعطيل الانتخابات الروسية

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت إن نظام كييف يضرب مدينة بيلجورود بهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية الروسية.

وأوضحت زاخاروفا: "لقد ضربوا بيلجورود اليوم مرة أخرى وقبل ذلك على وجه التحديد من أجل تعطيل التصويت، من أجل تخويف الناس"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أنه تم الإعلان عن تهديد صاروخي في منطقة بيلجورود.

وأشار سكان بيلجورود وموظفيها الحكوميين لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم السبت إلى أنهم سيذهبون للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، على الرغم من محاولات المسلحين الأوكرانيين لترهيب السكان بالهجمات.