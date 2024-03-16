مفتي الجمهورية : الإسلام حرم الخمر وجميع المسكرات .. فيديو

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الدين الإسلامي عمل على حماية العقل البشري من أي تهديد، والإسلام حرم الخمر وجميع المسكرات.

وقال شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " اسأل المفتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإسلام لم يتحدث عن الخمر فقط لكنه تم تحريم كل المسكرات وكل ما يُذهب العقل".

وأضاف علام :" كل مسكر خمر وكل خمر حرام "، مضيفا:" الإسلام يحمي العقل من أن يصل الإنسان لتنفيذ أفكار منحرفة".

وأكد مفتي الجمهورية، أن العقل هو الذي ميز به الله سبحانه وتعالى الإنسان عن غيره من المخلوقات.

وتابع شوقي علام:" الفقهاء ينظرون إلى العقل بأنه مناط التكليف، والعقل أمر خفي والتعقل والإدراك أمور ليست مادية".