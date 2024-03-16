تطورات جديدة بشأن مفاوضات الهدنة في غزة| تفاصيل

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر إسرائيلي مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مساء اليوم، أنه تمت إزالة العائق الرئيسي أمام تقدم المحادثات نحو التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكد المصدر الإسرائيلي أن وفدا إسرائيليا رسميا سيغادر إسرائيل على الأرجح يوم الاثنين متوجهاً إلى قطر لمواصلة المحادثات.

وعلى حد قوله فإن "المسافة بين الطرفين لا تزال كبيرة، لكن التغيير الوحيد هو تقرير الوسطاء بأن حماس لن تجعل من إنهاء الحرب شرطا للصفقة بعد الآن".

وأوضح: "إذا كان هذا صحيحا بالفعل، فهو أمر درامي"، مشيرا إلى أن التباينات لا تزال كبيرة في مسألة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وكذلك في مسألة المطالبة بانسحاب قوات جيش الاحتلال من المواقع التي احتلها داخل القطاع.

ووفقا للصحيفة فأنه في اجتماع حكومة الاحتلال السياسي والأمني الموسع الذي عقد قبل السبت، طالب الوزراء نتنياهو بضمان عدم تقديم تنازلات عميقة، لكن النقاش لم يكتمل لأن المحادثات لا تزال في البداية.

وبحسب الصحيفة يتوقف رحيل رئيس الموساد إلى قطر على الموافقة النهائية لنتنياهو ومجلس الوزراء الحربي.

في الوقت نفسه، قالت مصادر مطلعة على التفاصيل، إنه رغم أن حماس أرسلت جوابا مرنا، إلا أنه "موقف صعب للغاية" بل و"مستحيل" من وجهة النظر الإسرائيلية، ولا يوجد ما يمكن الحديث عنه عن صفقة على المعايير التي تتحدث عنها حماس.

وأوضحت المصادر أن إسرائيل مهتمة بالصفقة، وبالتالي وافقت على بدء المفاوضات.