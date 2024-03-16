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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع مسؤولين أمنيين جهود إعادة الرهائن من غزة

صدى البلد

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بحث مع مسؤولين أمنيين جهود إعادة الرهائن من غزة.

ومن جانبه، علق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، مساء اليوم السبت، على الصعوبات في المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال لابيد: لن تكون هناك صفقة سهلة، لكن الصفقة التي ستعيد الأسير إلى وطنه تستحق الثمن وستحظى بدعمنا الكامل".

وأضاف لابيد: لا نصر دون عودة الأسرى لدى حركة حماس لا يمكننا المضي قدمًا دون عودتهم إلى المنزل".

وتظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو،  في عدة مواقع من بينها تل أبيب والقدس وحيفا وقيسارية وبئر السبع.

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