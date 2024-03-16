نسرين أمين: بنأكل كتير في لوكيشن بابا جه بسبب أكرم حسني.. فيديو

تحدثت الفنانة نسرين أمين، عن مشاركتها في مسلسل "بابا جه"، الذي يناقش دور الأب داخل الأسرة في قالب كوميدي.

وقالت الفنانة نسرين أمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مسلسل بابا جه يعيد الاعتبار لدور الأب في الأسرة بعيدا عن المال".

وأضافت: "يارب نكون خفاف على المشاهدين.. ودوري هو دور جاد عن زوجة مضحوك عليها من زوجها ومغامراته، رغم كل المسؤوليات التي تتحملها".

وأشارت الفنانة نسرين أمين،: "لسه بنصور المسلسل.. ومبسوطة بالعمل مع الفنان أكرم حسني، وبنأكل كتير في لوكيشن التصوير بسبب أكرم حسني".