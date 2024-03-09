الاحتفال بعيد ميلاد نسرين أمين في كواليس مسلسل بابا جه

نشرت الفنانة نسرين أمين، مقطع فيديو وصور عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من الاحتفال بعيد ميلادها في كواليس مسلسل بابا جه.

وظهرت نسرين أمين، وهي تحتفل بعيد ميلادها وبجوارها الفنان أكرم حسني، وصناع مسلسل بابا جه، الذين أحضروا لها تورتة بمناسبة عيد ميلادها.

وتحتفل نسرين أمين، اليوم السبت 9 مارس، بعيد ميلادها الـ 40، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1984.

أعمال نسرين أمين

وتنتظر نسرين أمين عرض مسلسل "حرب الجبالى" المكون من 45 حلقة الذى انتهت من تصويره مؤخرا، وهو بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى،دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

مسلسل بابا جه

ونشر الفنان أكرم حسني البوستر الرسمي لمسلسله الجديد “بابا جه”،من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ،ومن المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لعام 2024.

تدور أحداث مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء، وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسر، حيث يعمل أكرم حسني مديرا في أحد الفنادق، ومتزوج من نسرين أمين، وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

مسلسل بابا جه مكون من 15 حلقة في رمضان 2024، من تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي، الذي يتعاون للمرة الأولى مع الفنان أكرم حسني في عمل درامي، ومن إنتاج شركة «ميديا هب - سعدي جوهر»، ولم يعلن عن موعد عرضه سواء في بداية الشهر الكريم أو النصف الثاني منه.